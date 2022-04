Alle wollen ins Joggeli: 485 statt 25 Franken – Ticket-Wahnsinn bei FCZ-Fans vor Duell gegen Basel

Mit einem Punktgewinn könnte der FCZ am Sonntag in Basel vorzeitig den Meistertitel gewinnen.

Mit einer hochspannenden Finalissima hat das Duell am Sonntag zwischen dem FCB und Leader FCZ in Anbetracht der 13 Punkte Vorsprung nicht viel zu tun. Zugegeben, ausgerechnet im Stadion des langjährigen Rivalen den ersten Meistertitel seit 2009 einzutüten, klingt aus Zürcher Fan-Sicht verlockend. Wirft man aber einen Blick auf das Auktionsportal Ricardo, könnte man meinen, im Joggeli bahne sich ein ähnlich dramatisches Meisterschaftsfinale wie am 13. Mai 2006 an.