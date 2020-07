Erstfeld UR

49-jährige Wanderin verunfallt tödlich

Eine Frau ist beim Wandern in Erstfeld im Kanton Uri mit dem Wanderstock ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt.

Am Sonntag ist eine Frau beim Wandern in Erstfeld im Kanton Uri ums Leben gekommen. Im Gebiet auf den Chapfen sei die 49-Jährige mit dem Wanderstock abgerutscht, habe das Gleichgewicht verloren und sei dann einen Abhang hinuntergestürzt, teilte die Kantonspolizei Uri in der Nacht auf Montag mit.