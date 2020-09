Lausanne : 49-Jähriger bekommt wegen Mordes an Geliebtem von Ehefrau lebenslänglich

Ein 49-Jähriger wurde wegen Mordes am Geliebten seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Da er bereits früher auffällig war, soll der Mann zudem verwahrt werden.

Ein 49-jähriger Sri Lanker ist am Montag vom Bezirksgericht Lausanne wegen Mordes an einem Landsmann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Vater von drei Kindern hatte 2018 in einem Asylbewerberheim in Ecublens VD den Geliebten seiner Frau erstochen.