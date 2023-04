Rebstein: 49-Jähriger getötet – Mann (26) und Frau (19) festgenommen

Am Montagmorgen (13.2.2023) wurde in Rebstein ein toter Mann entdeckt.

Mitte Februar wurde in Rebstein SG ein 49-jähriger Schweizer tot aufgefunden. Die nach dem Tötungsdelikt eingeleiteten umfangreichen Ermittlungen führten zu zwei in der Region wohnhaften Personen, einem 26-jährigen Serben und einer 19-jährigen Schweizerin. Sie stehen im Verdacht, am Sonntagabend des 12.02.2023 den 49-jährigen Schweizer an der Gräflibühlstrasse getötet zu haben.