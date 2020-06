«Erhöhtes Risiko im 2020»

49 Menschen ertranken 2019 in Schweizer Gewässern

Im Jahr 2019 sind in der Schweiz 49 Menschen ertrunken. Dies gaben die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG und die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU am Montag bekannt. Der Grossteil der Todesfälle ereigneten sich an offenen Gewässern: 25 Todesfälle wurden demnach in Seen respektive stehenden Gewässern registriert. 23 Fälle betrafen Fliessgewässer. Ein Fall ereignete sich in einem Bad.