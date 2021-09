Polen ärgert England : 5:0-Kantersieg gegen Litauen – Italien nutzt Nati-Patzer aus

Während die Schweiz gegen Nordirland nur 0:0 spielt, hat Italien mit Litauen keine Probleme. Die Übersicht über die restlichen Spiele in der WM-Quali.

Italien nutzt den Ausrutscher der Schweiz und zieht in der Gruppe C davon.

Fussball-Europameister Italien hat seinen Weltrekord weiter ausgebaut und liegt klar auf WM-Kurs. Die Squadra Azzurra siegte am Mittwoch gegen Litauen mit 5:0 (4:0) und ist damit nun seit 37 Spielen ohne Niederlage. Da die Schweiz beim 0:0 in Nordirland zwei Punkte liegen liess, ist der Vorsprung Italiens auf sechs Zähler angewachsen. Die Nati hat aber bislang zwei Spiele weniger absolviert.

EM-Finalist England hat in Gruppe I in letzter Minute einen Riesenschritt in Richtung Katar verpasst. Ein Tor von Damian Szymanski nach Vorarbeit von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit rettete Polen ein 1:1 (0:0) gegen die Three Lions, die durch Harry Kane (72.) in Führung gegangen waren. Mit vier Punkten Vorsprung auf Albanien und fünf Zählern auf Polen steht England aber weiter gut da.