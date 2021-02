Schweizer Cup : 6:2! Winterthur schlachtet chancenloses Basel im Cup ab

Was ist denn mit dem FC Basel los? Im Schweizer Cup gegen den FC Winterthur führt der Aussenseiter gegen chancenlose Basler mit 6:2.

Viel Einsatz, Kampf und Effizienz – der FC Winterthur hat im Achtelfinale des Schweizer Cups von Anfang an grosses vor. Bei den Baslern war das komplette Gegenteil der Fall. Ideenlos, konzeptlos und harmlos präsentiert sich der FCB am Mittwochabend. Nach 18 Minuten trifft der Winterthurer Samir Ramizi mit einem Traumschuss zum 1:0 für den Club aus der Challenge League. Die Basler haben darauf keine Antwort. In den ersten 45 Minuten gelingt ihnen ein einziger Schuss aufs Tor der Winterthurer. FCB-Trainer Ciriaco Sfroza wirke frustriert und zeitweise ratlos an der Seitenlinie.