Zürich: 5,65 Millionen Franken für Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Nachdem das stationäre Angebot in der Integrierten Psychiatrie Winterthur (ipw) erweitert wurde, soll 2023 nun auch das ambulante Angebot durch eine Tagesklinik und ein Ambulatorium erweitert werden.

Die Versorgungssituation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei seit Jahren angespannt, schreibt der Zürcher Regierungsrat in einem Beschluss am Montag. Indem das stationäre und ambulante Angebot ausgebaut wird, soll die Situation kontinuierlich verbessert werden. Dazu spricht der Kanton eine finanzielle Unterstützung von 5,65 Millionen Franken.