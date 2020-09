5 ätherische Öle, die gegen Stress helfen

So wirken ätherische Öle im Körper

Ätherische Öle wirken unmittelbar auf unser Gehirn und können so unseren Körper und unsere Psyche positiv beeinflussen. Die Duftinformationen gelangen über die Nase direkt ins Gehirn. Dort werden Botenstoffe ausgeschüttet, die wiederum direkten Einfluss auf unsere Stimmung nehmen können – etwa, um uns in stressigen Situationen zu beruhigen.

Welches Öl bei dir am besten wirkt, probierst du am besten selber aus. Das ist bei jedem Menschen sehr individuell. In der Slideshow stellen wir dir die bekanntesten ätherischen Öle vor, die gegen Stress helfen können. Schnupper dich doch da mal durch.

So verwendest du ätherische Öle richtig

Reines Öl: Ätherische Öle gibts in kleinen Flaschen – pur oder als Duftmischung mit unterschiedlichen Aromen. Achte unbedingt darauf, dass es sich um natürliche Öle ohne synthetische Duftstoffe handelt. Du kannst direkt am Fläschli schnuppern oder ein paar Tropfen auf ein Nastüechli geben und daran riechen. Die Öle lassen sich auch in einen Diffusor oder eine Duftlampe tröpfeln und so im Raum verteilen.