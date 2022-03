Innere Unruhe loswerden: Diese Angewohnheiten machen nervös

Es gibt Studien, die zeigen, dass unser Hirn sich eher auf Negatives als auf Positives fokussiert. Viele sind also in einer angespannten Grundstimmung und wollen sich ablenken. Ironischerweise verschlechtern diese Ablenkungsmanöver aber oftmals die Laune zusätzlich. Wir verraten, welche Verhaltensmuster in deinem Alltag schädlich für deine Nerven sind.

1. Du isst nicht, wenn du Hunger hast

Ein tiefer Blutzuckerspiegel wirkt sich negativ auf deine Konzentration und deine Laune aus. Gerade wenn du in einem Berg von Arbeit versinkst, ist es wichtig, dir die Zeit zu nehmen, genügend zu essen. Anstatt dich also in noch mehr Arbeit zu stürzen, solltest du du dir alle paar Stunden Zeit nehmen, eine Mahlzeit und Snacks einzunehmen, am besten ohne Bildschirme und andere Ablenkung. Du wirst dich danach besser fokussieren können – und deine Gesundheit wird es dir danken.

Skippst du vor lauter Arbeit manchmal dein Mittagessen und trinkst dafür nochmals einen Espresso? Das macht dich nicht nur müde, auch die Qualität deiner Entscheidungen leidet. Andrea / Pexels

2. Du schaust aufwühlende Serien und Filme

Nach einem langen Tag eine neue True-Crime-Serie zu bingen, ist für viele die ultimative Entspannung. Dieses Verhalten ist aber trügerisch: Auch wenn es dich im Moment vermeintlich ablenkt, von dem, was in deinem Leben abgeht, wirken die TV-Bilder in deinem Unterbewusstsein noch lange nach. Du stehst am nächsten Tag müder auf und dein Unterbewusstsein hat keine Ruhe gefunden. Natürlich sind nicht alle Menschen gleich empfindlich auf aufwühlende Bilder am Bildschirm. Beobachte dich und gönne dir vielleicht ab und zu einen Abend mit einem guten Buch.

Endlich Feierabend – Zeit für noch mehr Bildschirmstarren! Ron Lachel / Pexels

3. Du bleibst den ganzen Tag drinnen

Die Welt kann ganz schön überfordernd sein. Im Homeoffice ist es deshalb verlockend, sich den ganzen Tag nur in der eigenen Wohnung zu bewegen. Auch hier gilt: Diese auf den ersten Blick belohnende Gewohnheit wirkt sich langfristig nicht gut auf deine mentale Gesundheit aus. Gehe mindestens einmal am Tag vor die Türe, um Vitamin D zu tanken und frische Luft zu schnappen. Anstatt frühmorgens als erstes einen Kaffee zu trinken, könntest du eine kleine Runde ums Haus machen – das weckt die Geister und wirkt besser als Koffein.

Schon wieder Abend – und du warst noch nicht draussen? Dann laufe noch kurz durchs Quartier. Denn Bewegung und frische Luft sind für deine Psyche enorm wichtig. Anna Shirova / Pexels

4. Du checkst permanent dein Smartphone

Du schreibst gerade ein wichtiges E-Mail, dann siehst du, dass eine DM eingetroffen ist? Eine Studie von Deloitte zeigte, dass es etwa 20 Minuten dauert, bis man nach dem Checken des Smartphones wieder die volle Konzentration auf die vorherige Aufgabe aufbauen kann. Wenn man bedenkt, dass Menschen ihr Smartphone am Tag oftmals mehrere Hundert Male entsperren, kann das ziemlich Angst machen. Willst du dir den Fokus und die Ruhe gönnen, den du und deine Aufgaben verdient haben? Dann lege dein Handy immer wieder mal weg – du wirst merken, wie du plötzlich entspannter bist. Auch wenn es anfangs Überwindung braucht.

Noch kurz Pinterest checken, bevor du mit einer wichtigen Aufgabe beginnst? Das Smartphone ist Segen und Fluch zugleich. Cottonbro / Pexels

5. Du scrollst ewig

Nur kurz etwas shoppen, dann wird es mir besser gehen. Kennst du diesen Gedanken? Genau so verhält es sich mit Social Media: Wie andere Suchtformen nutzen wir das schnelle Scrollen zwischendurch, um eine vermeintliche Lücke oder Leere zu schliessen. Wirklich glücklich fühlt man sich nach dem Checken von Insta nicht. Social Media hat viele negative Einflüsse auf unsere Psyche. Die Apps sind so aufgebaut, dass du möglichst viel Zeit darauf verbringst. Natürlich macht es Spass, deiner besten Freundin Memes zu schicken und gewisse Accounts liefern echte Inspiration. Vielleicht wirfst du einmal einen kritischen Blick auf deine abonnierten Accounts. Gibt es welche darunter, die dich eher runterziehen?

Das ganz grosse Glück lässt sich nicht an den Haaren herbeiziehen. Es kommt und geht. Eine innere Zufriedenheit und eine nachhaltig glücklichere Weltsicht lassen sich aber trainieren. Natürlich hast du dir ab und zu eine Pause auf Tiktok verdient – und auch ein guter Actionfilm muss manchmal drinliegen. Wir haben aber noch andere Ideen, wie du dich sofort besser fühlen wirst. Das sind unsere fünf Hacks, die dich sofort glücklich machen.

Welche bewussten oder unbewussten Angewohnheiten machen dich nervös und gereizt?