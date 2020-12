5 Apps für entspanntere Weihnachten

Weihnachten könnte so schön sein. Man denke nur an all die Karten, Lieder und Filme, die uns etwas von Besinnlichkeit erzählen wollen. Wäre da doch nur nicht dieses kleine Detail: Sie lügen. In der Realität versuchen wir in dem Chaos aus Guetsli backen, stundenlanger Geschenke-Jagd (bei der am Ende trotzdem noch ein Präsent vergessen geht) und dem schiefen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer nicht den Verstand zu verlieren. Wie ihr das für immer löst? Wissen wir leider auch nicht. Aber wir haben fünf kostenlose Apps gefunden, die mindestens so gut helfen wie der eine oder andere Burger zwischen all den Süssigkeiten.

Ja ja, schon klar, das ist keine reine Weihnachts-App. In der online Rezepte-Sammlung gibt es aber durchaus eine extra Weihnachts-Kategorie, wenn für das Fest erst noch eine Idee her muss. Was aber noch mehr überzeugt: Ist der Kühlschrank gerade so halb voll, können die Zutaten eingetippt werden, die noch drin sind – und EatSmarter spuckt aus, was wir daraus noch machen könnten. Hilft bei der Aufgabe, den Kühlschrank vor dem Weihnachtsbesuch zu Hause zu leeren UND die knurrenden Mägen der hungrigen Meute an der Weihnachtstafel zu stillen. Ah, und Guetslirezepte hat es auch.

Man könnte auch eine Excel-Liste am PC anlegen, aber soweit sind wir dann doch noch nicht. Mit «The Christmas Gift List» können wir die zu beschenkenden Personen direkt aus unseren Kontakten hinzufügen, ein Budget einrichten (speziell fürs Wichteln praktisch) und Geschenkideen durchscrollen. Der Traum aller hoffnungslosen Planungs-Junkies.

Jetzt haben wir die Sache mit dem Budget gerade schon kurz angesprochen. Trotzdem lohnt sich diese App. Das ganze Jahr über, aber jetzt speziell. Denn Tatsache ist ja: Der Dezember ist crazy teuer. Daily Budget spuckt uns nach Eingabe der Fixkosten aus, wie viel Geld wir pro Tag zur Verfügung haben und hilft auf wundersame Art und Weise tatsächlich dabei, das Konto nicht masslos zu überziehen. Der Hintergrund, der sich gemeinerweise dunkelorange färbt, wenn man am Tag mehr ausgibt, als da ist, hält zumindest die Autorin von dem einen oder anderen unnötigen Kauf (der fünften Lichterkette zum Beispiel) ab.

Sorry, jetzt wirds kitschig, aber das muss sein: Nachdem Spotify unsere Weihnachts-Playlist schon wunderbar kuratiert, ist diese App dafür verantwortlich, all die Grinches in unserem Umfeld in den Wahnsinn zu treiben. Statt dem Standard-Klingelton ertönt damit nämlich ein engelsgleiches «Falalalala», sobald uns jemand anruft. Wie bei Jamba damals. Nur ohne Sparabo.

Mal kurz checken: Wir haben Geschenke, das Weihnachtsmenü, die richtige Hintergrundbeschallung und sind bei alldem noch nicht pleite gegangen. Ziemlich gute Bilanz. Wer jetzt trotzdem noch gestresst ist, dem möchten wir eines ans Herz legen: Origami. Die japanische Faltkunst ist mindestens so gut wie die Meditation am Morgen – mit dem Unterschied, dass wir dank der App etwas basteln, das sich danach hübsch am Weihnachtsbaum macht (es gibt eine Holiday-Origami-Kategorie). Pro-Tipp: Wer selber keine Lust hat, stellt damit super die kleinen Plagegeister ruhig, die jetzt unbedingt den Baum schmücken wollen.