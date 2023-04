Essensreste verwerten: 5 Ideen, die du noch nicht kanntest

Orangenschalen-Reiniger

Wirf die Orangenschalen nicht weg, nachdem du am Wochenende einen frisch gepressten Saft kredenzt hast. Fülle sie stattdessen in ein Glas mit Schraubdeckel, füge weissen Essig hinzu und stelle das Glas für etwa zwei Wochen an einen dunklen Ort. Dann den Essig abseihen und in eine Sprühflasche füllen – fertig ist das Öko-Zitrus-Reinigungsspray.