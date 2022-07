Nationalfeiertag: 5 Ausflugstipps für den 1. August für Spontane

Bist du in letzter Minute noch auf der Suche nach Ausflugstipps in der Schweiz für den 1. August? Hier gibts fünf Vorschläge.

Der 1. August beschert uns dieses Jahr ein verlängertes Wochenende und somit die Möglichkeit, den Geburtstag der Schweiz gebührend zu feiern. Wir haben Tipps gesammelt, für alle, die ein wenig knapp dran sind mit der Planung und eine Last-Minute-Idee für den Nationalfeiertag der Schweiz brauchen. Familien, Partyfans, Traditionsbewusste und Kulturinteressierte kommen voll auf ihre Kosten.

Für Traditionsbewusste: Grösste Schweizer-Flagge der Welt

Auf dem Säntis wird jedes Jahr die grösste Schweizer-Flagge der Welt aufgespannt, die es am 1. August zu bestaunen gibt. Diese hat ein eindrückliches Mass von 80 mal 80 Meter, also einer Fläche von 6400 Quadratmetern. Die erste Fahrt auf den Berg ist um 5.30 Uhr, die letzte ins Tal um 22 Uhr. Auf dem Säntisgipfel spielt ab 17 Uhr eine Live-Band. Wieso also nicht ein Picknick einpacken und den Geburtstag der Schweiz auf dem Säntis feiern?

Für Wort-Akrobaten: Poetry-Slam in Baden

Im Park des Museums Langmatt in Baden findet zum sechsten Mal eine Poetry Show des Badener Autors und Slam Poeten Simon Libsig statt. Mit anderen Poeten und Poetinnen veranstaltet er eine 1.-August-Feier der etwas anderen Art und liefert eine Wort-Akrobatik-Show als Hommage an die Schweiz. Die Bar öffnet um 16 Uhr, der Poetry-Slam startet um 18 Uhr. Der Eintritt zum Spektakel ist frei.

Für Familien: Gartenfest auf dem Bundesplatz

In Bern wird auf dem Bundesplatz eine Gartenparty für Familien gefeiert. Gross und Klein können gemeinsam grillieren, Konzerte besuchen, sich in Spielecken austoben oder ganz einfach das Zusammensein geniessen. Das Gartenfest startet um elf Uhr und dauert mit dem Konzertprogramm bis 23 Uhr.

Für Kulturfans: Mit dem Bundespräsidenten ins Museum

Das Kunstmuseum in Lausanne, Plattform 10, öffnet am 1. August nicht nur kostenlos seine Pforten, sondern begrüsst auch einen besonderen Ehrengast: den Bundespräsidenten Ignazio Cassis. Um 16.30 Uhr geht das Festprogramm los. Ob bei einem Museumsbesuch, der Verköstigung an den Essensständen oder dem Bestaunen einer Zirkusshow – das Programm ist vielfältig. Um 17.15 Uhr reist Ignazio Cassis mit einem Sonderzug an und hält eine 1.-August-Ansprache.

Gratis Kunst, die Ansprache des Bundespräsidenten sowie eine Zirkusshow stehen am 1. August auf dem Programm im Kunstmuseum Plattform 10 in Lausanne. mcba.ch

Für Festivalgänger: Seefestival Wädenswil

Direkt am Zürichsee in Wädenswil findet am Montag im Rahmen des Seefestivals eine 1. August-Feier statt. Um 11.30 Uhr eröffnen die Bars sowie Food-Stände, gefolgt von einem musikalischen Programm bis am Abend. Um 22 Uhr rundet ein grosses Feuer auf dem Seeplatz den Geburtstag der Schweiz ab. Der Eintritt an das Seefestival ist kostenlos.

Direkt am Zürichsee in Wädenswil findet auch dieses Jahr das Seefestival ab dem 29. Juli statt. Am 1. August wird der Geburtstag der Schweiz gebührend gefeiert. Facebook/Seefestival Wädi