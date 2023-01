5 ganz spezielle Design-Hunderhütten

Dome-Home von Foster + Partners

Dog Pod von RSHP und Mark Gorton

Der Dog Pod kommt in verschiedenen Grössen und lässt sich bei Bedarf auch stapeln.

Architekt Mark Gorton und das Architekturbüro Rogers Stirk Harbour + Partners haben diese Hundehütte entworfen. Inspiriert wurden sie dabei unter anderem von Star Wars, die Hütte soll «ein Weltraum-Gefühl vermitteln». Die sechseckige Struktur ist dank Füsschen leicht erhöht. Das soll die Hütte im Sommer kühl und im Winter warm halten. Ausserdem können mehrere dieser Dog Pods gestapelt werden – und natürlich gibt es sie in verschiedenen Grössen, damit auch verschiedene Hunde hineinpassen.

Bonehenge von Birds Portchmouth Russum Architects

Die Bonehenge ist eine ovale Hundehütte, entworfen vom englischen Architekturbüro Birds Portchmouth Russum Architects. Das Highlight sind die knochenförmigen Wände, inspiriert wurde das ganze Projekt, wie es der Name schon vermuten lässt, vom Monument Stonehenge. Das erste Modell wurde für Illy, den Cocker Spaniel von Architekt Richard Portchmouth entworfen.

The Dog Room von Made by Pen und Michael Ong

Das australische Design Studio Made by Pen und Michael Ong, ein Architekt aus Melbourne, haben The Dog Room gemeinsam entworfen. Das Design ist simpel und soll an ein Haus erinnern, wie es ein kleines Kind malen würde. Es besteht aus einem schwarzen Aluminiumrahmen mit Holzplatten. Neben der Öffnung vorne gibt es auch zwei Gucklöcher, die nicht nur für Aussicht, sondern auch für bessere Luft sorgen sollen.