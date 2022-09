Im Aargau gesichtet: 5 cm gross mit Giftklauen – Nosferatu-Spinne breitet sich in der Schweiz aus 

Sie wird meistens in oder an Gebäuden entdeckt, seltener in der freien Natur.

Mit dem Klimawandel breiten sich immer mehr ursprünglich nicht heimische Tiere und Pflanzen in der Schweiz aus. Zu ihnen zählt auch die Nosferatu-Spinne, wie Geo.de berichtet. Die Spinne profitiere dabei von den warmen und trockenen Sommern und den milden Wintern. Denn: Ursprünglich ist sie in Nordafrika und rund um das Mittelmeer heimisch.

Inzwischen wurde sie bereits in den Kantonen Aargau, Bern, Basel und Zürich gesichtet, ebenso wie im deutschen Baden-Württemberg, schreibt CH Media. Dabei werde sie meistens in oder an Gebäuden entdeckt und nur seltener in der freien Natur. In Deutschland wurde das Tier mit dem wissenschaftlichen Namen Zoropsis spinimana erstmals 2005 entdeckt.