9-Euro-Ticket: 5 deutsche Städte, die jetzt günstig besuchen kannst

Die deutschen Behörden haben rund 2,5 Milliarden Franken freigegeben, um diesen Sommer das Reisen in Deutschland anzukurbeln. Ab sofort kannst du bei der Deutschen Bahn ein Monatsabo für Juni, Juli oder August kaufen – und zwar für gerade mal neun Euro, was etwas über neun Franken entspricht.

1. Berlin in den Tropen

2. Kreuzfahrt in Hamburg

Das Reisebüro Rainer Abicht Elbreederei bietet in Hamburg Kreuzfahrten auf der MS Louisiana Star an. Das Besondere an der Reise ist das Schaufelradschiff, welches normalerweise nur in den amerikanischen Südstaaten in Betrieb ist. Mississippi-Nostalgie mitten auf der Elbe.