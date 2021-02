Total müde sein aber sich trotzdem stundenlang im Bett hin- und her wälzen, das wünscht man niemande m . Doch wegen der aktuellen Situation geht es jetzt vielen genau so. Gestörte Routinen und Unsicherheiten tragen gerade für viele zu Schlafproblemen bei, wie eine Studie der Universität Southampton herausgefunden hat.

1. Abends zum Newsjunkie werden

Vielleicht erscheint dir der Abend als die ideale Zeit, endlich mal all das an News aufzuholen, was du tagsüber verpasst hast. Doch spätabends ist genau der Zeitpunkt gekommen, an dem dir die News aus aller Welt herzlich egal sein dürfen.