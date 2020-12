Falls dich Rätoromanisch auch so sehnsüchtig macht: Hier der Trailer zu «Metta da Fein».

Hier liest du, was «Metta da Fein» eigentlich bedeutet, worum sich die Krimiserie dreht und wie viel die Produktion gekostet hat.

Es ist die erste Produktion, die in Rätoromanisch gedreht wurde.

RTR releast am 13. Dezember die erste rätoromanische Webserie.

Darum gehts

Die Story in «Metta da Fein» spielt sich in einem kleinen Dorf im Val Lumnezia im Bündnerland ab. Gruslig: Da werden immer wieder Tiere mit abgeschnittenen Beinen aufgefunden. Die Dorfgemeinschaft ist ausser sich, und der Dorfpolizist versucht mit allen Mitteln, den Übeltäter zu finden. Im Dorf glauben einige aber eher, dass die Geschehnisse in Zusammenhang mit einer Sage stehen, als dass es sich um eine wirkliche Straftat handeln könnte. Schliesslich häufen sich die Morde – und im Dorf bricht Panik aus.