Zara Beauty kommt am 12. Mai – 5 Dinge, die wir darüber wissen

Seit über einem Jahr hielt Zara das neueste Projekt hinter verschlossenen Türen. Jetzt ist es raus: Die Familie bekommt Zuwachs. Neben Mode und Interior wird es ab dem 12. Mai auch 130 Beautyprodukte zu kaufen geben – für den Anfang. Zuwachs ist für Juni bereits angekündigt. Was wir ansonsten herausfinden konnten? Verraten wir natürlich liebend gern.

1. Die Produkte sind clean – optisch wie inhaltlich

2. Das Packaging ist nachfüllbar

Gibts in acht Tönen: Nachfüllbarer Lippenstift, Fr. 17.90 von Zara Beauty

Die Überraschung beim Scrollen durch die Online-Vorschau: Bis auf eine Prägung im Lippenstift sucht man das Zara-Logo vergeblich. Das Packaging der Produkte sind in schlichtem Weiss gehalten. Das Besondere: Lippenstifte, Highlighter, Bronzer, Lidschatten und Eyeliner sind nachfüllbar. Die Produkte können ausserdem in den Stores zurückgegeben werden. Zara arbeitet aktuell an einem System, sie zu recyceln.