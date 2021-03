1. Lauf dem Winterspeck davon

2. Grünzeug en masse

Stapel dir ganz viel Gemüse auf den Teller – und zwar bis zu 600g pro Tag! Das klingt nach viel, bringt aber auch viele Vorteile: Gemüse ist kalorienarm, sättigend, voller Vitamine und Mineralstoffe. Gemüse ist reich an Nahrungsfasern, was zu einer grossen Füllmenge im Magen und somit zu einem längeren Sättigungsgefühl führt.

Weiter regen diese unverdaulichen Nahrungsbestandteile den Darm zu vermehrter Darmbewegung an. Erwachsenen wird empfohlen, mindestens 30g Nahrungsfasern pro Tag aufzunehmen. Bei Gemüse darfst du also gerne doppelt zugreifen!

3. Iss keinen Junkfood

Stell dir folgende Fragen: Kannst du einem Kleinkind erklären, wie die Dinge entstehen, die du isst? Weisst du genau, was in den Lebensmitteln, die du gerne magst, drin ist? Befinden sich in deinem Kühlschrank viele Lebensmittel, welche du ständig in der Fernsehwerbung siehst?