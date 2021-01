Wie stehts aktuell um die Reisebranche?

Es war vorherzusehen und doch sind die neuen Zahlen schockierend. Die Reisebranche taumelt. Stephan Roemer, der mit der Diethelm Travel Group und Tourasia als Schweizer Asienspezialist zu den wichtigsten Playern der Branche gehört, sagt: «Von Juli bis Ende Dezember verloren wir im Vergleich zur selben Periode im Vorjahr 98 Prozent Umsatz.» Aufs Gesamtjahr 2020 gerechnet waren es 79 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Hier spielten noch die Monate Januar bis März rein, als der Reisebetrieb noch nicht still stand.

Gleich sehen die Zahlen bei der Globetrotter Group oder bei DER Touristik, zu dem Kuoni und Helvetic Tours gehören, aus: Beide verzeichneten einen Umsatzrückgang von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieter Zümpel, CEO von DER Touristik Schweiz bringt es auf den Punkt: «Das Jahr war eine Katastrophe.» André Lüthi von der Globetrotter Group klingt ähnlich: «Für uns war es ein wirtschaftlich katastrophales Jahr und zusätzlich für alle zwischenmenschlich äusserst herausfordernd.» Enttäuscht ist Lüthi zudem von den langwierigen, in jedem Kanton anders ausgelegten Härtefallhilfen. Er sagt: «Der Bund hätte hier schon lange handeln müssen und mit einem einfachen System den Lead übernehmen sollen. In diversen Branchen sind viele Betriebe kurz vor dem Aus.»

Nebst den Reiseveranstaltern hat es selbstredend auch die Flugbranche hart getroffen. Wobei Edelweiss Air speziell im Herbst stets darum bemüht war, Destinationen wenn möglich anzufliegen. Auch aktuell könne man in die Wärme, sagt Patrick Heymann, Chief Commercial Officer bei Edelweiss Air: «Zur Zeit gut zu bereisen sind unsere Destinationen Cancun, Punta Cana, die kanarischen Inseln, Ägypten, aber auch Costa Rica und die Malediven.» Die Flüge seien gut gebucht, speziell in Richtung Ägypten und auf die Malediven.

Sonnenuntergänge in Costa Rica zu erleben ist bereits wieder möglich.

Sieht die Reisebranche ein Licht am Ende des Tunnels?

Patrick Heymann sieht das auch so: «Wir rechnen damit, dass wir im Sommer, speziell im Mittelmeerraum, eine Normalisierung im Tourismus erleben werden.» Dieter Zümpel hofft auf einen Nachholeffekt, sagt: «Wir scharren mit den Hufen im Hinblick auf den Sommer.» Noch sei das Buchungsverhalten verhalten, doch Zümpel weiss: «Die Kundinnen und Kunden sind noch verunsichert durch die sich ständig ändernden Massnahmen.» Im 2021 werde vermehrt kurzfristig gebucht, um diesen Unsicherheiten zu begegnen.

Werden wir auch wieder in die Ferne reisen?

Auch Fernreisen sollen dieses Jahr wieder möglich sein, ist Stephan Roemer überzeugt: «Ich rechne mit graduellen Öffnungen, wie man es aktuell in Sri Lanka sieht.» Die Nachfrage sei grundsätzlich vorhanden, die Destinationen, die offen seien, etwa die Malediven oder die Länder Ostafrikas, spürten bereits eine erhöhte Nachfrage beim Tourismus. Heymann kann das bestätigen, er sagt: «Bei den Malediven erkennen wir bei Edelweiss Air bereits ein erhöhtes Buchungsverhalten für Ostern und den kommenden Frühling.» Ein Optimismus, den André Lüthi teilt – dennoch ergänzt er: «Wir rechnen damit, dass das Reisejahr 2021 mit 60 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zu 2019 abschliessen wird.» Er gehe davon aus, dass wir die Welt ab Frühling 2022 wieder so bereisen können wie vor der Krise.

Alle Reiseveranstalter sind sich einig, dass reiseerfahrene Kunden und Kundinnen die ersten sein werden, die wieder für Buchungen sorgen. Dieter Zümpel sagt: «Wir erwarten eine schnellere Erholung bei den Individualreiseanbietern unserer Gruppe, beispielsweise Kontiki Reisen oder Manta Reisen.» Doch auch wenn ab 2022 eine Normalisierung einkehren sollte, die Branche an sich werde laut André Lüthi frühestens 2023 oder gar 2024 wieder das Niveau von 2019 erreichen.

Impfpflicht bei Auslandreisen ist ein heisses Eisen

Grosse Hoffnungen steckt die Branche in die Covid-19-Impfungen. Patrick Heymann von Edelweiss Air sagt: «In einem Jahr Pandemie waren wir bis jetzt nur reaktiv. Nun schaut es so aus, dass wir ein Mittel zur Verfügung haben könnten, das die Zahlen senkt.» Dem schliesst sich Römer an: «Ich hoffe auf einen Impferfolg.»