Erkältung, Husten, Schnuppen und Fieber: Fehler, die du vermeiden solltest

1. Ein heisses Bad und Sauna

Ist die Erkältung noch ganz am Anfang, spricht nichts gegen ein Vollbad mit ätherischen Ölen. Bei Fieber und einem fortgeschrittenen Infekt ist jedoch Vorsicht geboten: Die Wärme kann die Körpertemperatur künstlich erhöhen und den Kreislauf belasten. Ähnlich sieht es bei Saunagängen aus – auch auf diese sollte bei Fieber und starker Krankheit lieber verzichtet werden. Durch die Hitze drohen Kreislaufprobleme und die Vermehrung von Keimen.

Jetzt noch in die Sauna? Lieber nicht.

2. Alkoholische «Heilmittelchen»

Natürlich, ich schwöre auf diesen Ratschlag! Ja, aber um mich zu trösten, nicht um mich zu heilen. Nein, darauf verzichte ich schweren Herzens bei Fieber, Erkältungen und Co. Nein, ich trinke allgemein wenig Alkohol. Ich trinke nie Alkohol.

3. Den Schnudder hochziehen

Den Nasenschleim hochzuziehen oder herunterzuschlucken, keine gute Idee. Das Sekret kann so Entzündungen im Rachen und Hals auslösen. Tupfe die Nase besser einfach ab, oder schneuze sanft. Schneuzt du mit zu viel Druck, kann das Sekret in die Nasennebenhöhlen kommen und dort Entzündungen auslösen.

Warme Kleidung: Trage bei Halsschmerzen ein Tuch oder einen Schal um den Hals, um ihn zu wärmen. Ziehe Socken an – sind die Füsse durchfroren, zieht das eine verschlechterte Durchblutung im gesamten Körper nach sich, was es den Erkältungsviren leichter macht, sich zu verbreiten.

4. Zu viel Nasenspray

Nasenspray sollte nicht zu häufig verwendet werden – auch, wenn die Verlockung auf ein freies Durchatmen gross ist. Andernfalls können sich die Schleimhäute an den Wirkstoff gewöhnen. Besser sind natürliche Meerwasser-Nasensprays oder Inhalationen für eine freie Nase.

5. Sport fürs «Ausschwitzen»

Der Körper benötigt während der Erkältung alle Energiereserven, um die Erreger abzuwehren. Sport ist deshalb bei Erkältungen keine gute Idee. Er kann den Infekt in die Länge ziehen und im schlimmsten Falle Komplikationen wie eine Herzmuskelentzündung hervorrufen. Während der Erkältung ist Bettruhe also die beste Taktik – das gilt insbesondere bei Fieber. Wenn du fieberfrei bist, können kurze Spaziergänge helfen, dein Kreislaufsystem anzukurbeln – ziehe dich dafür aber warm an.