Fehler bei der Haarpflege – das sind die Häufigsten

Föhnen, glätten, zöpfeln: Unseren Ideen in Sachen Haarstyling sind keine Grenzen gesetzt. Doch unsere Mähne regiert gern empfindlich auf zu viel des Guten. Damit die Styling-Sessions nicht in Bad Hair Days enden, haben wir hier eine Liste mit den häufigsten Fehlern zusammengestellt. Natürlich inklusive der Lösung, wie wir sie ab jetzt vermeiden.

1. Vorbereitung vergessen

Was viele morgens in der Eile vergessen: Das Haar schon vor dem Waschen zu entwirren und zu kämmen. So löst du vorsorglich Knoten, die sich durchs Waschen sonst verfestigen. Kämmen solltest du deine Haarpracht von unten nach oben. Erst sind die Haarspitzen dran, dann werden die Längen ausgebürstet und zum Schluss der Ansatz bis in die Spitzen nochmals sanft durchgekämmt. Ein paar Tropfen Haaröl versiegeln zum Schluss die Haarstruktur und verhindern, dass sie durch heisses Wasser zu sehr austrocknen.