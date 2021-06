5 Fehler, die du bei der Hautpflege machst

Wir sind Weltmeister darin, an unserer Haut herumzumeckern, wenn sie mal nicht super rein und schön ist. Dabei sind es oft wir selbst, die ihr zu schaffen machen.

1. Wir überpflegen

Das sagt der Experte: «Zu häufige Pflege und zu viele verschiedene Produkte führen zu einer Beeinflussung des pH-Werts der Haut. Schützende Lipide werden vermindert, was ein Austrocknen zur Folge hat. Wird zu viel an ihr herumgeschrubbt, entweicht Feuchtigkeit – damit gehen Trockenheit, Schuppungen, Rötungen, Juckreiz und sogar die Anfälligkeit für Krankheiten und Entzündungen einher.»

2. Wir experimentieren zu viel

Sind wir unzufrieden mit unserer trockenen oder unreinen Haut, testen wir uns in kürzester Zeit durch verschiedene vielversprechende Produkte – um dann festzustellen, dass es ihr noch schlechter geht als zuvor.

Das sagt die Expertin: «Es ergibt keinen Sinn, plötzlich wie wild verschiedenes auszuprobieren und gleich am nächsten Tag super Ergebnisse zu erwarten. Man muss Geduld haben. Bei Problemhaut sollten die Produkte von einem Dermatologen oder einer Dermatologin auf den individuellen Hauttyp abgestimmt werden.»

3. Uns fehlt das Körperbewusstsein

Menschen, die menstruieren, kennen das: In der zweiten Hälfte des Zyklus, also etwa eine Woche vor der Periode, leiden viele unter einer deutlichen Verschlechterung der Haut. Oft vergessen wir allerdings einen Zusammenhang herzustellen und kriegen die Krise.

Das sagt die Expertin: «Man sollte mit dem Zyklus mitgehen. Was heisst: In den Tagen vor der Mens können wir die Bakterien auf der Haut minimieren, indem wir abgestimmte Cremes benutzen. Auch hier lohnt sich der Gang zum Spezialisten oder der Spezialistin.»

4. Wir stressen uns

Das sagen die Experten: «Durch Schlafmangel ist unser Kortisonlevel erhöht, was zu fahler Haut und Augenringen führt. Schlaf dagegen fördert die Regeneration. Wir können uns also tatsächlich schön schlafen», so Liv Kraemer. Dr. med Kägi sagt: «Auch rasche Umgebungs- und Temperaturwechsel mit Klima- und Zeitverschiebung können bei der Haut Stress auslösen».