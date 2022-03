Einrichtungsfehler - 5 Dinge, die du beim Einrichten falsch machst

Vielleicht wohnst du gerade zum ersten Mal in deiner eigenen Wohnung, vielleicht bist du aber mit deiner Einrichtung noch nicht ganz glücklich und möchtest etwas ändern. Gerade als Anfängerin oder Anfänger kann man beim Interior-Design einiges falsch machen. Wir haben Michael Werner, Inhaber und Geschäftsführer bei Spectroom, gefragt, welche gängigen Fehler man beim Einrichten vermeiden sollte.

Fehler 1: Wilder Stilmix

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Einrichtungsstilen, von Boho Chic, über Midcentury Modern, bis hin zum Maximalismus. Wenn man sich hier nicht festlegt, wirkt es schnell chaotisch: «Diesen häufigen Fehler sehen wir fast täglich! Die Leute kaufen Möbel aus unterschiedlichen Ausstellungen oder dem Internet, ohne sie aufeinander abzustimmen.» Sei dann alles Daheim, sehe man plötzlich, dass es so gar nicht zusammenpasst. «Gerade als Anfänger oder Anfängerin sollte man sich auf einen Stil festlegen und den dann durchziehen», sagt Michael Werner.

Fehler 2: Kalte Beleuchtung

«Auch eine schön eingerichtete Wohnung sieht mit der falschen Beleuchtung unstimmig und nicht gut aus», weiss Michael Werner. Seit LED der Standard sind, haben immer mehr Menschen Mühe, die perfekte Beleuchtung zu finden. «Bei den LED sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass oft einfach das Leuchtmittel benutzt wird, das mit der Lampe kommt.» Das sei aber meist kaltes Licht. «Und während sich kaltes Licht beispielsweise für eine Küche durchaus eignen kann, ist für ein Wohnzimmer warmes Licht besser, da es eine gemütlichere Stimmung verbreitet. Ausserdem würde ich ‹dim to warm› LEDs empfehlen, die beim Dimmen wärmer werden. Das macht sehr viel aus», so der Profi.