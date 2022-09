Haare kämmen: 5 häufige Fehle, die schaden

Wenn du am Morgen noch schlaftrunken im Badezimmer stehst und deinen ersten Kaffee vor dir hast, ist verständlich, dass vieles schnell und ohne nachzudenken funktionieren muss. Duschen, Zähneputzen, Haarekämmen – los gehts.

Also … ihr meint Haare waschen?

Also … ihr meint Haare waschen?

Für gesunde, schön gepflegte Haare investiere ich viel Zeit und Geld. Ich achte darauf, zerbreche mir aber nicht zu sehr den Kopf. Also … ihr meint Haare waschen? Meine Haare sind mir egal.

Doch du hast es dir vermutlich schon beim Titel der Geschichte gedacht: Ganz so einfach ist es nicht, wenn die Mähne am Schluss nicht nur entwirrt, sondern auch gesund und gepflegt aussehen soll. Wir verraten die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest.

1. Du kämmst deine Haare nach dem Waschen

Im nassen Zustand sollten deine Haare nicht mit einer Bürste in Berührung kommen.

Hier gilt es zu differenzieren: Hast du volle Locken, die schwer zu bändigen sind? Dann machst du direkt nach der Haarwäsche alles richtig mit einem grobzinkigen Kamm, der nicht zu sehr an den Haaren reisst. Für alle anderen gilt: Finger weg! Wasser lässt die Haare aufquellen und sorgt dafür, dass sich die Schuppenschicht leicht öffnet. So werden sie empfindlicher und brechen besonders leicht ab.

Besser: Um einen einzigen grossen Knoten nach dem Waschen zu vermeiden, kämme deine Haare im trockenen Zustand, bevor du in die Dusche steigst.

2. Du kämmst vom Ansatz nach unten

Fühlt sich logisch an, schadet dem Schopf aber: die Haare direkt vom Ansatz bis nach unten kämmen. Denn kaum schleicht sich ein kleiner Knoten in die Spitzen, ziehst du ihn so fest und reisst dann daran, um ihn wieder zu lösen. Haarbruch und Spliss sind die Folgen.