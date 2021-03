Du fr a gst dich jetzt gerade bestimmt: «Wa s soll man denn beim Haarewaschen falsch machen können? » . Das ist uns ähnlich gegangen – darum haben wir mal bei uns auf der Redaktion nachgefragt. Es kamen Antworten wie «Meine Haare werden so schnell fettig» oder «Es fühlt sich manchmal so an, als hätte ich mein Shampoo nicht richtig ausgewaschen» und « Ich habe eine trockene, schuppige Kopfhaut» auf. Was zeigt, beim Haarewaschen kannst du tatsächlich einiges falsch machen.