Drehkreuz zum Steg am Brienzersee– jetzt droht ein Shitstorm

Grund für den Andrang: Der Steg war Drehort in der Netflix-Serie «Crash Landing on You».

400’000 Touristen zählt das 420-Einwohner-Dorf pro Jahr. Nun geht die Gemeinde gegen den Over-Tourism vor. Seit Donnerstag hat sie ein Drehkreuz aufgestellt. Wer auf den Steg will, zahlt fünf Franken. Auch beim öffentlichen WC in der Nähe gibts nun eine Schranke, dort kostet der Zugang aber nur einen Franken.

«In den USA ist das ganz normal»

Eine Gebühr, um den Ort weniger attraktiv zu machen, sei aus ökonomischer Sicht schlau. «In Ländern wie den USA ist das ganz normal, dass man für Zugänge zu Attraktionen wie Wasserfälle einen Eintritt bezahlt», so Stettler. Solche Orte werde es in Zukunft noch mehr geben, die aus irgendwelchen Gründen zum Hotspot werden, auch diese müssten sich dann solche Massnahmen überlegen.

Das sei aber nur sinnvoll, wenn die Mehrheit per Car anreist, und gehe auch nur, wenn die Gemeinde die Car-Parkplätze unter Kontrolle hat und es nicht noch andere private Car-Parkplätze gibt. Das Beispiel zeige, dass Lösungen gegen Overtourism nicht immer so einfach seien. Es brauche für jeden Ort spezifische Lösungen für die konkrete Situation.

«Die Gemeinden bestimmen, ob sie solche Touristenmassen wollen»

Auch Christian Laesser, Tourismus-Professor an der Uni St. Gallen, findet, dass eine höheren Car-Parkplatz-Preis eine gute Alternative gewesen wäre. Die Massnahme sei im Kampf gegen Overtourism aber richtig: «Die Gemeinde könnte auch die Parkplätze verteuern oder Tickets verlangen, damit man einen Zeitslot hat, um auf den Steg zu kommen. So würde sie nicht nur Geld kassieren, sondern könnte auch die Menge kontingentieren.»

Das könnte zwar zu einem kleinen Shitstorm führen, aber es sei das gute Recht der Gemeinde, so zu entscheiden. «Das ist das Schöne an der Schweiz. Die Gemeinden können selber bestimmen, ob sie solche Massen an Touristen wollen», so Laesser.