«Allianz Tag des Kinos» : 5 Franken pro Ticket – 175’000 Filmbegeisterte strömten in die Kinos

Kinohighlights wie «Spider-Man: No Way Home» (The More Fun Stuff Version), die romantische Komödie «After Ever Happy» und der Dokumentarfilm «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit» lockten am Wochenende zahlreiche Kinofans in die Säle. Für fünf Franken pro Ticket konnten rund 175’000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 150 Filmen verschiedener Genres auswählen. Dies entspricht 2500 Vorführungen, die in den rund 550 Sälen der 226 mitwirkenden Kinos in der Schweiz und in Liechtenstein zu sehen waren.