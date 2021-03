Sich die Haare abzuschneiden oder umzufärben ist wie ein neues Lebenskapitel zu beginnen. Darauf hast du inmitten der Pandemie bestimmt auch Lust. Promis wie Rihanna oder Model Taylor Hill übrigens auch und haben sich teilweise radikal neue Hairstyles verpasst. Hier also die 5 wichtigsten Frisuren-Trends für den kommenden Frühling.

1. Der Vokuhila

Crazy Aktionen bei Miley Cyrus sind eigentlich nichts Neues. Trotzdem war ihr Hair-Umstyling letzten Frühling gewöhnungsbedürftig. Denn die Sängerin hatte sich im Mai von Mama Tish einen Vokuhila – auch Mullet genannt – schneiden lassen, der an die grässlichen 80er-Jahre-Frisuren wie bei Dieter Bohlen oder Tennis-Star André Agassi erinnert. Nichtsdestotrotz hat es der Haarschnitt, der sich durch einen Pony auf der Stirn, kurzes Haar an den Seiten und schulterlanges Haar am Hinterkopf auszeichnet, inzwischen zu einer DER Trend-Frisuren für den Frühling entwickelt. Zumindest bei Stars wie Rihanna, die mit einem Vokuhila das neue Jahr begrüsst hat …