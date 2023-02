Schlafmaske: 5 Vorteile für Haut und Erholung

1. Sie schützt deine Haut vor Falten

Älter werden wir alle und irgendwann kommen die Falten so oder so. Vorzeitige Hautalterung lässt sich hingegen verzögern – etwa indem du unnötige Reibung auf der Haut (etwa durch ein Kopfkissen, dein Bettlaken oder deine Hände) verhinderst. Eine Schlafmaske wirkt wie eine Barriere und schützt den empfindlichen Augenbereich. Extrapunkte gibt es für glatte Materialien. «Seide ist besonders hautfreundlich», so die Dermatologin. «Sie hat hypoallergene Eigenschaften und verursacht durch die glatte Oberfläche keine Reibung auf der Haut.» Bei Baumwolle gilt es hingegen aufzupassen: «Sie kann viel Schweiss aufnehmen, trocknet aber nur langsam. Je nach Anbaubedingungen können zudem Pestizide oder Weichmacher enthalten sein, die starke negative Auswirkungen auf die Haut haben können.»