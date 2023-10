5 Gründe, die gegen Eurodreams sprechen

Der Verkauf von Eurodreams startet am Montag, dem 30. Oktober, wie Swisslos mitteilt. Die erste Ziehung findet am 6. November statt.

Swisslos hat Eurodreams lanciert : Das neue Lottospiel lockt mit 22’222 Franken Hauptgewinn, die es 30 Jahre lang jeden Monat aufs Konto gibt – der oder die Glückliche gewinnt so fast acht Millionen Franken. Der Einsatz kostet drei Franken, die Lose sind ab 30. Oktober im Handel, die erste Ziehung ist am 6. November.

5 Gründe gegen Eurodreams

2. Spielsucht ist eine reale Gefahr «Geldspielsucht ist eine Erkrankung, die behandelbar ist», schreibt Swisslos. Das Risiko bei Eurodreams sei aber «sehr gering», da die Ziehung nur zweimal pro Woche stattfinde. Die Stiftung «Sucht Schweiz» sieht das wohl anders: Laut ihr gibt es in der Schweiz 192’000 Spielerinnen und Spieler mit «exzessivem Spielverhalten».

5. Die Vergabe der Swisslos-Millionen polarisiert

Laut Avenir Suisse fliessen jedes Jahr 600 Millionen Franken in die Swisslos-Fonds. Das Geld zu verteilen, koste bis zu 22 Millionen Franken, die Regeln zur Ausschüttung seien kompliziert. Laut NZZ flossen auch Gelder in den Vatikan und in kommerzielle Events wie das Sechseläuten, die Olma und das Reitturnier CSI.