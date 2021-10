5 Gründe, sich Terry Calliers Musik anzuhören

Den «Drei x Drei»-Podcast in voller Länge findest du direkt darunter – oder in der Radio-Section der 20-Minuten-App.

Callier zeigt, dass Erfolg in vielen Formen kommt

«Terry Callier: Ein Mann, der eigentlich nie richtig grossen Erfolg hatte, obwohl er ein Jugendfreund von Curtis Mayfield war, also einem der grössten Funk-Soul-Musiker der Zeit», erklärt Moe. Callier habe zwischenzeitlich als Programmierer an der Universität Chicago arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen und sich um seine Tochter kümmern zu können.

In den späten 80ern erlebte Callier allerdings unverhofft einen Karriere-Kickstart mit der britischen Acid-Jazz-Bewegung. «Danach wurde er nochmal richtig erfolgreich», so Moe. Für sein Album «Hidden Conversations» arbeitete er etwa mit der britischen Band Massive Attack zusammen. Im Jahr 2012 starb er im Alter von 67 Jahren an Krebs.

Er steuerte Musik für einen internationalen Filmerfolg bei

Kanye West liess sich von ihm inspirieren

«Für einen seiner grössten Hits – ‹Touch the Sky› – nutzte Kanye West ein Sample von Curtis Mayfields ‹Move on Up›», so Moe. Einige Callier-Fans sind sich zudem sicher, dass Wests Hit «Diamonds of Sierra Leone» von Terry Calliers «Sierre Leone» inspiriert sei.