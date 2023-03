5 Gründe, warum du ein Haustier haben solltest

1. Sie halten dich gesund

2. Sie sind gut für dein Gehirn

Eine Studie der University of Florida hat gezeigt, dass das Halten von Tieren nicht nur unser Wohlbefinden steigern, sondern auch Gedächtnisverlust und andere Arten des kognitiven Verfalls hinauszögern kann. Besonders stark war der Einfluss auf das verbale Gedächtnis, also auf die Fähigkeit, sich an Wörter zu erinnern. Diese Effekte zeigen sich, wenn man mindestens fünf Jahre lang in Gesellschaft eines Tieres lebt. Die Art des Tieres ist übrigens zweitrangig: Nicht nur bei Katzen- und Hundehaltenden zeigte sich die positive Entwicklung, sondern auch bei Studienteilnehmenden mit Hamstern, Vögeln oder Reptilien.