5 aussergewöhnliche Reisetipps für Singapur

Wir haben das facettenreiche Singapur besucht und uns mitten in Mangrovenwälder, einen Parfum-Workshop sowie die ikonischste Bar begeben.

Von einer der umfassendsten Gin-Sammlungen der Welt in der Atlas-Bar bis zum grössten und höchsten Infinity Pool auf dem berühmten Marina Bay Sands Hotel: Singapur ist ein Inselstaat der Superlative. Doch die pulsierende Stadt eignet sich nicht nur als Zwischenstopp auf einer längeren Reise mit dem Flugzeug, sondern auch als Feriendestination. Wir waren in Singapur unterwegs und verraten unsere besten Tipps abseits des Grossstadtgewusels. Es lohnt sich, bei deinem nächsten Besuch ein wenig mehr Zeit einzuplanen.

Die Skyline von Singapur im frühen Morgenlicht. 20min/Laura Zygmunt

1. Souvenir mal anders – kreiere dein eigenes Parfum

Moschus, Zitrone oder Leder? Blumig, orientalisch oder doch lieber frisch? Mit diesen Fragen setzt du dich im Oo La Lab auseinander. Im einstündigen Gruppenkurs stellst du von der Auswahl deiner Duftnoten bis zur Namensgebung dein ganz persönliches Parfum zusammen – ziemlich cool!

Im ersten Schritt geht es darum, herauszufinden, welche Duftnoten dir gefallen und du für dein Parfum verwenden möchtest. 20min/Laura Zygmunt Die Auswahl ist gross: Über 27 Duftnoten stehen dir dabei zur Verfügung. 20min/Laura Zygmunt Nach nur einer Stunde hältst du dein eigenes Parfum inklusive Namen deiner Wahl in der Hand und hast eine ganz persönliche Erinnerung an Singapur geschaffen. 20min/Laura Zygmunt

Der Kurst kostet 65 Franken. Wenn du dich jedoch als Touristin oder Tourist beim Programm Singaporewards anmeldest, kannst du zwischen verschiedenen Workshops, Tours und Aktivitäten auswählen und einen davon gratis buchen – so beispielsweise den Parfum-Workshop des Oo La Labs.

Schon gewusst? Wenn du nur im Transit in Singapur bist und zwischen fünfeinhalb und 24 Stunden Aufenthalt hast, kannst du eine kostenlose Tour durch Singapur buchen. Dabei hast du die Wahl zwischen drei geführten Touren an jeweils zweieinhalb Stunden.

2. Frisch vom Garten – iss in der Open Farm Community

In Singapur gibt es jede Menge High-Class-Restaurants oder kleine Bistros mitten im Gewusel – bevorzugst du lieber Ruhe, Natur und Stille, ist die Open Farm Community genau der richtige Ort für dich. Das Restaurant versteckt sich in einem Garten mitten in der Stadt und setzt auf eine nachhaltige sowie lokale Küche.

Je nach Saison und Verfügbarkeit sieht das Menü immer anders aus. Hier zu sehen: Tomatensalat mit Erdbeeren, Sesamblätter, Ponzu-Dressing und Kapern. 20min/Laura Zygmunt Als Hauptspeise wurde Cacio e Pepe serviert – mit Udon-Nudeln und Pilzen. 20min/Laura Zygmunt Die Abrundung des Dreigangmenüs macht dieses Schoggichüechli mit Pflaume, Kirschen und Blumen-Glace aus Chrysanthemen. 20min/Laura Zygmunt

Wer einen Blick hinter die Kulissen des urbanen Farm- und Restaurantkonzepts werfen möchte, kann an ausgewählten Samstagen zudem eine Tour durch die Farm buchen.

3. Multikulturell – schlendere durch die alten Viertel

Die Geschichte des ältesten Stadtviertels Singapurs, Kampong Gelam, reicht bis in die Kolonialzeit zurück und besticht heute durch eine Mischung aus Tradition und Moderne. In den arabisch geprägten Gassen findest du jede Menge Cafés, Läden, die Sultan-Moschee mit ihrer goldenen Kuppel und Street-Art – ein bunter Mix.

Die Sultan Moschee mit der goldenen Kuppel ist schon von Weitem ersichtlich. 20min/Laura Zygmunt Traditionelle Gebäude treffen auf die Skyline: Willkommen im multikulturellen Singapur. 20min/Laura Zygmunt Gleiche Stadt, anderes Viertel: Chinatown kommt ganz anders daher. 20min/Laura Zygmunt

Ein weiteres altes Viertel ist Chinatown, einst eine Enklave für chinesische Immigrantinnen und Immigranten in Singapur. Von farbigen Tempeln wie dem Buddha Tooth Relic Temple, über chinesisches Street Food bis zu angesagten Bars – am besten lässt du dich nach Lust und Laune treiben.

Anreise nach Singapur: Singapore Air fliegt täglich und non-stop in elf Stunden und 45 Minuten von Zürich nach Singapur.

4. Ganz traditionell – nippe an einen Singapore Sling im Raffles Hotel

Das nach Sir Thomas Stamford Raffle, dem Gründer des modernen Singapur, benannte Raffles Hotel Singapore zählt nicht nur zu den ikonischsten Luxushotels der Welt, sondern ist auch der Geburtsort des berühmten Drinks Singapore Sling. Das inoffizielle Nationalgetränk wurde 1915 vom Barkeeper Ngiam Tong Boon kreiert und wird bis heute in der historischen Long Bar des Raffles Singapore serviert.

Die leuchtende Farbe und den feinen Geschmack verdankt der Gin-Cocktail Ananas- und Limettensaft, Curaçao, Benedictine, Grenadine sowie Kirschlikör. Cheers! 20min/Laura Zygmunt Das Raffles Hotel Singapore ist wie auch die Long Bar ganz im Kolonialstil gebaut und eingerichtet. raffles-hotels.de Im Luxushotel mit 115 Suiten waren auch schon Michael Jackson und Queen Elisabeth zu Gast. raffles-hotels.de

Für den berühmten Drink musst du oftmals eine kurze Wartezeit in Kauf nehmen, da Reservierungen nicht möglich sind. Das Anstehen lohnt sich aber auf jeden Fall. Übrigens: Die Long Bar ist wohl der einzige Ort in ganz Singapur, an dem Abfall auf den Boden schmeissen erlaubt, ja sogar erwünscht, ist. Zu den Cocktails werden Erdnüsse serviert – die Gäste sind dazu eingeladen, die Schalen vom Tisch auf den Boden zu fegen. Der Boden der Luxushotel-Bar ist zeitweise mit den Schalen übersät.

5. Entdecke die Mangrovenwälder – bei einer Nacht-Safari

Wenn die Sonne untergeht, erwacht Singapur erst richtig zum Leben – nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Mangrovenwäldern: Zeit für eine Nacht-Safari. Auf einer zweistündigen Tour begibst du dich mit einem Guide mitten in die Natur bei Dunkelheit – ausgestattet mit einer Taschenlampe und Moskitospray. Auf dem etwas anderen Spaziergang entdeckst du Spinnen, Krebse und jede Menge Schlangen, doch keine Angst: stets aus sicherer Entfernung.

Die grüne Peitschennatter kann bis zu einen Meter neunzig lang werden und lebt in der dichten Vegetation in Südostasien. 20min/Laura Zygmunt Auf der Nacht-Safari musst du die Augen offen halten und dich mit der Taschenlampe in die Dunkelheit begeben. 20min/Laura Zygmunt

Die Tour wird von The Untamed Paths angeboten und findet jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Erwachsene bezahlen 50 Franken, Kinder unter zwölf Jahren 38 Franken. Besonders eindrücklich: Auch wenn du dich immer noch mitten in Singapur befindest, hast du das Gefühl, in eine komplett andere Welt einzutauchen und den Trubel um dich herum zu vergessen.

Diese Pressereise wurde durch Singapore Air, Raffles Singapore sowie dem Singapore Tourism Board (STB) ermöglicht.