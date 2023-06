Lästern im Büro ist gut für die Gesundheit

Tatort Teeküche: Im verschwörerisch leisen Flüsterton werden Gerüchte gestreut, die nicht selten mit «Hast du gehört …?» oder «Also, ich persönlich finde ja …» anfangen. Verbringen Menschen viel Zeit miteinander, wird früher oder später getratscht. Über die inkompetente Chefetage, den Praktikanten, der seine Kaffeebecher nie aufräumt, und die gestresste Kollegin mit dem Kontrollzwang .

Während für manche Klatsch und Tratsch aus der Kaffeeküche belanglose Unterhaltung ist, blühen andere zwischen Gerüchten und Gossip auf. Laut einer Studie der University of California verbringt man im Durchschnitt rund 52 Minuten am Tag mit Lästereien – wobei die Inhalte der Gespräche oft nicht so gemein sind wie bisher angenommen. «Lästern bedeutet, dass Menschen Informationen über eine nicht anwesende Person austauschen und diese bewerten. Die Bewertung kann sowohl positiv als auch negativ ausfallen», steht im «Oxford Handbook of Gossip and Reputation».

Solange Tratschen also nicht in Mobbing oder Ausgrenzung von Mitarbeitenden ausartet, kann es laut Forschung sogar zu einem angenehmeren Arbeitsklima und gesteigerten Wohlbefinden führen. Das zeigt auch eine in «Current Biology» publizierte Studie: Tratsch fördert das soziale Miteinander und kann helfen, durch die Erfahrungen anderer Menschen etwas über die Welt zu lernen, fanden die Forschenden heraus. «Wir neigen dazu, Lästern nur als abwertend zu betrachten und Menschen, die oft tratschen, negativ zu bewerten», sagt Studienautor Eshin Jolly, Sozialer Neurowissenschaftler am Dartmouth College in New Hampshire. «Tratsch ist ein Werkzeug, das wir Menschen selbst entwickelt haben. Es kann wirklich hilfreich sein.»

Du findest dich schneller zurecht

Nach der Evolutionstheorie wurde Klatsch und Tratsch entwickelt, damit es sich innerhalb einer Gruppe besser jagen, sammeln und leben lässt. Ein tief verwurzeltes Verhalten, das sich auf den modernen Arbeitsplatz übersetzen lässt: Indem du über andere Personen sprichst, lernst du auch, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und von wem du dich lieber fernhältst.

Es regt zum Umdenken an

Klatsch und Tratsch kann auch eine Möglichkeit sein, sich informell über Dinge zu beschweren. Lästerst du während eines zwanglosen Gesprächs in der Kaffeepause über unnötigen E-Mail-Verkehr oder störende Marotten deiner Mitarbeitenden, kann das zum Reflektieren der eigenen Verhaltensmuster und zum Umdenken anregen. «Wer lästert, kann so von den Erfolgen und Fehlern anderer Menschen lernen, die ausserhalb des direkten Umfelds stattfinden», hält die Studie in «Current Biology» fest. Handelt es sich jedoch um grosse Probleme, sollten diese direkt angesprochen werden. Und damit sollte man nicht zu lange warten.

Deine Gefühle lassen sich besser einordnen

Tratschen hilft, Informationen zu sammeln und Gefühle besser einzuordnen. Indem du deinen Frust und Kummer teilst, erfährst du, wie dein Umfeld eine Situation empfindet. So kannst du dich vergewissern, ob deine Kollegen und Kolleginnen dein Problem auf dieselbe Weise wahrnehmen wie du.

Lästern ist eine willkommene Abwechslung

Laut einer Studie der University of Colorado befreit Lästern kurzzeitig von der alltäglichen Routine sowie von beruflichen und persönlichen Konflikten. Die Aufmerksamkeit wird von einem Problem auf ein anderes gelenkt und eine kurze Auszeit entsteht.

Du findest Verbündete

Forschende nehmen an, dass Lästern eine «einzigartige Form des sozialen Pflegens» ist, ähnlich wie das körperliche Pflegen bei anderen Primaten. Durch diesen Prozess bauen Individuen Vertrauen auf und entwickeln starke soziale Bindungen. Beispiel gefällig? Oftmals scheint eine heikle Arbeitssituation als aussichtslos. Lässt man erst mal aufgestauten Dampf ab, findet sich im besten Fall eine Person, die ähnlich empfindet und mit der man sich verbünden kann. Das macht den Büroalltag erträglicher. Und im besten Fall findet ihr gemeinsam eine konstruktive Lösung für euer Problem.