So reparierst du Puder, Mascara, Nagellack und Lippenstift

Oft sind es die ungünstigsten Momente, in denen die Beauty-Produkte einen einfach im Stich lassen. Wenig Zeit am Morgen oder das bevorstehende Date sorgen sowieso schon für Aufregung – schon fällt auch der Lidschatten auf die Fliesen und zerbricht in tausend Teile. Dabei ist das halb so wild. Man muss sich nur zu helfen wissen. Deshalb hier das First Aid Kit für Beauty-Notfälle: