Die wichtigsten Heilsteine: Wirkung und Bedeutung auf einen Blick

2022 soll dein Jahr werden – aber bist du auch bereit, dich für die Magie der Natur zu öffnen? Heilsteine wurden bereits in der Antike als Alltagshelfer für Schutz, Liebe und Gesundheit eingesetzt und feiern vermehrt ein Revival.

Heilsteine sollen auf verschiedenen Ebenen wirken: So sollen sie eine positive Wirkung auf Körper, Geist und Seele haben und können dementsprechend vielseitig eingesetzt werden. Anhängerinnen und Anhänger spüren die positive Energie und Schwingungen, die von den Steinen ausgeht. Einen Versuch ist es wert, oder?

Carina Iten hat mehrere Ausbildungen in Meditation und Reiki absolviert. Sie glaubt an die Magie der Steine und erklärt dir pünktlich aufs neue Jahr, welcher Glücksbringer zu welchem Typ passt – und wie du ihn am besten einsetzt.