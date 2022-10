Reisetipps für Kuba: 5 Highlights, die du nicht verpassen darfst

1. Tauche in die kubanische Kultur in Havanna ein

Die kubanische Hauptstadt mit ihrer spanischen Kolonialarchitektur ist ein Labyrinth aus Strassen, in dem du dich schnell einmal verirrst. Wenn du durch das historische Zentrum schlenderst, welches übrigens zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, und nach oben schaust, gibt es so einiges zu Entdecken.

Hoch oben auf den Balkonen lehnen sich Pizza- und Zigarrenverkaufende ans Geländer und bieten ihre Waren in luftiger Höhe an. Dazu legen sie die Produkte in einen Eimer oder Stoffbeutel, in den du vorher das Geld gesteckt hast und seilen diesen von Hand hoch und runter.