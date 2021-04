Wenn die Vögel fröhlich von den Bäumen trällern und die Sonnenstrahlen das Gemüt wärmen, dann hält der Frühling Einzug. Der Bauch kribbelt und das Herz klopft – es ist Zeit für einen Tapetenwechsel zu zweit. Eine Handvoll auserlesene Orte, die nach Frühling und Romantik duften, haben wir nachfolgend zusammengestellt und wünschen wunderbares Ausschwärmen.

1 – Bed and Breakfast IN 2, Solothurn (SO)

Richtig schick – es ist unschwer zu erkennen, dass hier Einrichtungsprofis am Werke waren. BnB IN2, Liliana Belchior Verspielt und doch ruhig – die Zimmer wurden mit viel Geschmack eingerichtet. BnB IN2, Liliana Belchior Hier fühlt man sich als Gast gleich willkommen. BnB IN2, Liliana Belchior

In der stylishen Unterkunft IN 2 eines Innenarchitektenpaars in Solothurns Altstadt harmonieren Farben und Formen wunderbar. Im Frühling lockt einen morgens das leise Rauschen der vorbeifliessenden Aare auf die Terrasse hinaus und das frischzubereitete Frühstück mit Produkten des Wochenmarkts zurück in die Küche.

2 – Grand Hotel Giessbach, Brienz (BE)

Das Hotel Giessbach und seine Wahnsinnslage oberhalb des Brienzersees. Grand Hotel Giessbach Im Hintergrund die tosenden Giessbachfälle. Grand Hotel Giessbach Was für ein romantisches Setting! Grand Hotel Giessbach

Hoch oben mit Blick über den Brienzersee thront das Grandhotel Giessbach; seit 145 Jahren trotzt es der Zeit. Mit seinen 22 Hektar Land, verwunschenem Garten und eigenem Wasserfall mutet das Hotel wie aus einem Märchen an. Und wenn im Frühling die Natur zu frischem Leben erwacht, ist besonders der Hortensiengarten ein zauberhafter Ort.

3 – Grand Hôtel du Lac, Vevey (VD)

Der Blick aus dem Zimmer über den Genfersee. Grand Hôtel du Lac Frühlingsatmosphäre im Restaurant des Hotels. Grand Hôtel du Lac Auch gemütlich – an kälteren Tagen direkt am Cheminèe dinieren. Grand Hôtel du Lac

Produkte von besonderer Würze, welche die fruchtbaren Böden der Region Vevey hergeben, inspirieren den Sternekoch des Grand Hôtel du Lac, Thomas Neeser, zu kreativen, den Jahreszeiten entsprungenen Gerichten. Um den romantischen Abend zu krönen, werden an edel gedeckten Tischen die besten Crus aus dem Lavaux kredenzt.

4 – BnB Il Cortiletto, Cavigliano (TI)

Stilvoll und in alten Gemäuern – ein einladender Ort für ein romantisches Weekend. Miriam Künzli

Im Bed and Breakfast Il Cortiletto in Cavigliano wurde jedes Detail voller Sorgfalt gefertigt. Der Parkettboden etwa entstand aus dem Holz mannshoher Weinfässer, die einst im Keller lagerten, und die alten Anstriche der Wände wurden vom Inhaberpaar in geduldiger Handarbeit freigelegt. Designklassiker, selbst gestaltete Objekte und sorgsam ausgesuchte Trouvaillen schaffen eine eigentümliche und persönliche Atmosphäre im 300-jährigen Haus.

5 – Bubble Hotel, mehrere Standorte im Thurgau

Romantisch – vom Bett aus den Sternenhimmel geniessen. Thurgau Tourismus Und morgens mit dem Sonnenaufgang den Tag beginnen … Thurgau Tourismus Wir finden: Die Bubbles sind ein ziemlich lauschiger Ort für ein romantisches Wochenende. Thurgau Tourismus

Wer im Thurgau im kugelrunden durchsichtigen Zelt des Bubble Hotels unter die kuschlige Decke schlüpft, erwartet eine unvergessliche Nacht in der Natur. Wenn die Sonne untergegangen ist, beginnen die Sterne scheinbar ganz nah über das Himmelszelt zu tänzeln. Und – mit etwas Glück – strahlt mitten in der Nacht gross und hell der Mond hinab aufs Nachtlager und vollendet das Schauspiel.

Der Artikel entstand in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Reisemagazin Transhelvetica. Reisen und Geschichtenerzählen ist die Leidenschaft der Transhelvetica-Redaktion. Für sie ist die Schweiz wie ein altes Tagebuch: Voller Flecken, Emotionen, schönen Abenteuern und Eselsohren.