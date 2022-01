Französische Alpen – 5-Jährige aus Genf wird auf Anfängerpiste von Skifahrer erfasst und stirbt

Eine Fünfjährige aus Grossbritannien war in Flaine (F) in der Skischule, …

Das Mädchen befand sich in der Skischule, als sie von einem 40-Jährigen erfasst wurde, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

In den französischen Alpen ist ein fünfjähriges Mädchen bei einem Pistenunfall ums Leben gekommen.

Wie die französische Zeitung « La Dauphine » berichtet, verstarb im Skigebiet Flaine in der Region Haute-Savoie ein fünfjähriges Mädchen bei einem Pistenunfall. Ein 40-jähriger Mann wurde am Sonntag wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Der Staatsanwalt von Bonneville erklärte gegenüber « France Bleu »: «Das Kind fuhr im Gänsemarsch hinter der Gruppe und wollte nach rechts abbiegen, als es sehr heftig von dem mit hoher Geschwindigkeit ankommenden Skifahrer getroffen wurde, der vergeblich versuchte, auszuweichen.»

Familie des Mädchens wohnt in Genf

Die Familie des Mädchens lebt in Genf, hat aber einen Zweitwohnsitz in Les Carroz, einem der fünf miteinander verbundenen Skigebiete des Grand Massif in den französischen Alpen. Sie verstarb noch im Rettungshelikopter, der sie ins Krankenhaus fliegen sollte. Der Skifahrer, der mit ihr zusammengestoßen war – ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr – soll «am Boden zerstört» gewesen sein und unter Schock gestanden haben.