Freiburg: 5-Jähriger nach Kollision mit Bus verletzt 

Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr geriet ein 5-Jähriger Junge, der auf dem Trottoir unterwegs war, plötzlich auf die Strasse. Dies teilte die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung mit. Er lief die Avenue de Beauregard in Richtung Zentrum entlang. Dabei kollidierte er seitlich mit einen Linienbus, welcher in die gleiche Richtung unterwegs war. Das Kind verletzte sich und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei untersucht den Unfallhergang.