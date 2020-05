Aktualisiert 09.05.2020 00:14

Kawasaki-Symptome

5-Jähriger stirbt in New York an seltener Krankheit

Auch bei Kindern in den USA treten vermehrt Symptome auf, die dem Kawasaki-Syndrom ähneln. Nun ist ein Junge an der Entzündungskrankheit gestorben.

1 / 8 In 73 Fällen haben Kinder in New York Symptome gezeigt, die dem Kawasaki-Syndrom oder dem toxischen Schocksyndrom ähneln. KEYSTONE Ein fünfjähriger Junge ist an der seltenen Entzündungskrankheit gestorben, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen könnte. KEYSTONE Fälle von seltenen, lebensgefährlichen Entzündungskrankheiten bei Kindern in Verbindung mit Covid-19 wurden zuerst in Grossbritannien, Italien und Spanien gemeldet. Auch in der Schweiz und in Deutschland gibt es Fälle. KEYSTONE

Darum gehts Ein fünfjähriges Kind ist in New York an einer Entzündungskrankheit gestorben, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen könnte.

Die Behörden untersuchen ähnliche Krankheitsfälle mit Symptomen, die dem Kawasaki-Syndrom entsprechen.

Auch aus anderen Ländern – unter anderem der Schweiz – sind ähnliche Fälle bekannt.

In New York ist ein fünfjähriger Junge an einer seltenen Entzündungskrankheit gestorben, die mit dem neuartigen Virus in Zusammenhang stehen könnte. Die Behörden untersuchten inzwischen ähnliche Todesfälle und auch 73 ähnliche Fälle, bei denen Kinder in New York Symptome zeigten, die dem Kawasaki-Syndrom oder dem toxischen Schocksyndrom ähnelten und Gefässentzündungen zur Folge haben, auf einen Zusammenhang mit dem Virus, sagt Gouverneur Andrew Cuomo.

Fälle von seltenen, lebensgefährlichen Entzündungskrankheiten bei Kindern in Verbindung mit Covid-19 wurden zuerst in Grossbritannien, Italien und Spanien gemeldet. Auch in der Schweiz und in Deutschland gibt es Fälle. Allerdings berichten Ärzte in den USA vermehrt von lokal gehäuften Fällen dieser Symptomatik bei Kindern, bei der mehrere Organe angegriffen, die Herzfunktion beeinträchtigt und die Herzarterien geschwächt werden können. Experten zufolge ist noch nicht abschliessend geklärt, ob es einen Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus gibt.

Die Symptome ähneln denen des Kawasaki-Syndroms, das vor allem kleine Kinder betrifft und von dem Ärzte bislang nicht wissen, wie es ausgelöst wird. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und Ärzteverbände warnten Eltern bereits vor Panik – die überwiegende Zahl der Kinder, die sich mit dem Coronavirus infizierten, habe einen sehr milden Verlauf der Krankheit und erhole sich komplett. «Es bleibt eine sehr seltene Erkrankung», sagte auch die New Yorker Gesundheitsbeauftragte Oxiris Barbot.