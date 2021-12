Methadon-Überdosis – 5 Jahre und 7 Monate Gefängnis für Drogentod von Mädchen (15) gefordert

Bei der Frage, wer nun die Verantwortung für den Tod der 15-Jährigen trägt, welche an einer Überdosis Methadon verstarb, wurde am Mittwoch weiter gesucht.

Fünf Jahre und sieben Monate Freiheitsstrafe: Das verlangte die Basler Staatsanwaltschaft am zweiten Prozesstag für den 23-jährigen Hauptbeschuldigten, der einem 15-jährigen Mädchen, das an den Folgen einer Methadon-Überdosis verstarb, nicht geholfen haben soll. In seinem Plädoyer begründete der Staatsanwalt, dass der 23-Jährige um die Lebensgefahr durch die vom Mädchen eingenommene Dosis habe wissen müssen. Zudem habe der Beschuldigte auch noch die Wohnung verlassen, während sich die 15-Jährige bereits in Lebensgefahr befand.