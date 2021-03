Selbstgemachtes Kombucha

Das Gärgetränk Kombucha herzustellen ist eigentlich ganz leicht – es braucht lediglich etwas Geduld. Damit der Tee schön fermentieren kann, muss deine Mischung 8 bis 10 Tage auf dem sogenannten Teepilz liegen und vor sich hingären. Der Vorteil von selbstgemachtem Kombucha liegt auf der Hand: Du bestimmst den Geschmack und auch die Menge an Zucker. Ausserdem enthält nur frisches Kombucha biologisch aktive Mikroorganismen in grosser Zahl. Und die sind äusserst gesund. Ein gutes Kombucha-Rezept findest du hier.

Erfrischendender Mate-Tee

In Argentinien hat man seinen selbstgebrauten Mate eigentlich dauernd in der Hand und schlürft ihn durch ein Röhrchen aus Metall. Hierzulande kennt man eher die kalte Variante mit Sprudelwasser. Die ist aber kinderleicht zubereitet. Man nimmt einfach losen Mate-Tee (gibts im gut sortierten Teegeschäft), lässt ihn in heissem Wasser ziehen, aromatisiert alles mit Zitrone und Rohzucker und lässt das Gemisch im Kühlschrank abkühlen. Am Schluss giesst du deinen Tee einfach mit der gewünschten Menge Mineralwasser auf.