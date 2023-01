5 Männer schlugen Passant bewusstlos – nun standen sie vor Gericht

Sie sollen einen Mann an der Langstrasse mit Flaschen und Fusstritten bewusstlos geschlagen haben.

Die zwei Äthiopier und drei Eritreer sind laut Anklage nach einer durchzechten Nacht an einem Sonntagmorgen im August 2021 an der Langstrasse im Kreis 4 auf einen Passanten losgegangen und haben ihn brutal attackiert. Das Opfer war ein 34-jähriger Schweizer, der sich von einer Geburtstagsfeier auf dem Heimweg befand. Er war damals ebenfalls stark betrunken und kann sich nicht mehr erinnern. Der Grund für die Attacke steht nicht in der Anklageschrift, er ist nicht bekannt.