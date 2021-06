Julie (14) begeht Suizid, nachdem 5 Männer sie vergewaltigten

Drei der minderjährigen Verdächtigen befinden sich zurzeit in einer Jugendeinrichtung, zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurde festgenommen und am 2. Juni einem Gericht vorgeführt.

Die belgische Gemeinschaft Gavere ist in Aufruhr: Ein 14-jähriges Mädchen wurde von fünf jungen Männern angegriffen und vergewaltigt. Die Täter filmten die Tat und veröffentlichten die Aufnahmen anschliessend auf Social Media. Vier Tage später nahm sich Julie das Leben. Drei der minderjährigen Verdächtigen befinden sich zurzeit in einer Jugendeinrichtung, zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurde n festgenommen und am Mittwoch einem Richter vorgeführt.