Überschwemmungen : 5 Millionen Franken Schaden hat das Unwetter in Schangnau angerichtet

In Schangnau im Emmental wurde der Gasthof Kemmeriboden-Bad überflutet. Im Video sieht man, was die Überschwemmungen im Hotelinnern angerichtet haben.

Heftige Niederschläge haben am Montag in der Gemeinde Schangnau BE zu Überschwemmungen geführt. Unter anderem wurde der Gasthof Kemmeriboden-Bad überflutet, Personal und Gäste mussten sich in den ersten Stock retten.