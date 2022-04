Tochter zweifelt an Echtheit : 5-Millionen-Gebot für legendäres Maradona-Trikot

Das Trikot, in dem Diego Maradona im WM-Viertelfinal gegen England ein Tor mit der «Hand Gottes» erzielte, wird versteigert. Die Auktion könnte einen neuen Rekord aufstellen.

Das Londoner Auktionshaus Sotheby’s bietet nun die Möglichkeit, ein ganz besonderes Stück Fussball-Historie zu erwerben. Seit Mittwoch läuft die Versteigerung des legendären Trikots, in dem Maradona damals in der 51. Minute den Ball mit der «Hand Gottes» an England-Goalie Peter Shilton vorbei ins Netz beförderte. Dasselbe Trikot, in welchem der Mittelfeldspieler nur vier Minuten danach mit einem Sololauf von der Mittellinie das «Tor des Jahrhunderts» erzielte.