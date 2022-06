Sommer-Outfit: 5 Mode-Regeln für die Hitzewelle

1. Bedeck dich – aber richtig

Entgegen dem, was Rapper Nelly Anfang der 2000ern in seinem Song «Hot In Here» gesagt hat («It’s getting hot in here, so take off all your clothes», auf deutsch: «es wird heiss hier drin, zieh alle deine Kleider aus») solltest du, um deine Haut vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen, bedeckende Kleidung wählen.